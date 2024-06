En direct

19:30 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Treis-Sants-en-Ouche ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 4,67% à Treis-Sants-en-Ouche, contre 21,5% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Treis-Sants-en-Ouche, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,8% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Treis-Sants-en-Ouche, entre les 21,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les votants de Treis-Sants-en-Ouche ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très observé. Si en France, les sondages d'opinion calculent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Treis-Sants-en-Ouche ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un joli score pour le RN à Treis-Sants-en-Ouche. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 26,97% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LREM sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,98% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,18%. Avec 47,73% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,27%.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 164 habitants de Treis-Sants-en-Ouche passés par les bureaux de vote avaient choisi le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait convaincu 27,33% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,5% et François-Xavier Bellamy à 9,67%.

11:45 - Analyse socio-économique de Treis-Sants-en-Ouche : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Treis-Sants-en-Ouche montrent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 57 habitants par km² et un taux de chômage de 9,48%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 7,68%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,16%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Treis-Sants-en-Ouche mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,45% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Européennes à Treis-Sants-en-Ouche : l'impact de l'abstention Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 43,09% des personnes aptes à voter à Treis-Sants-en-Ouche avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 50,79% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Treis-Sants-en-Ouche L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Treis-Sants-en-Ouche. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,86% au premier tour. Au second tour, 51,91% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Treis-Sants-en-Ouche ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 78,4% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. La participation était de 75,2% au premier tour, ce qui représentait 828 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.