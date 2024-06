Résultat des européennes à Berné : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Berné, qui va raffler les 20,42% de la Nupes ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 13,98% à Berné, contre 3,49% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Berné, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,42% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Berné ? Le score obtenu par le Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Si en France entière, les sondeurs annoncent une évolution du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les votants de Berné plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle La communauté des électeurs de Berné avait donné un net avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans. La candidate du Rassemblement national finissait avec 33,11% au premier tour. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle l'avait aussi emporté avec 55,02%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 29,67% des voix sur place, contre 31,06% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (57,29%).

12:45 - À Berné, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Berné, à 31,78%, soit 191 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 13,98% et Yannick Jadot à 12,98%.

11:45 - Berné aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Berné mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,47% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (75,6%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 588 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,09%) et le nombre de résidences HLM (2,95% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Berné mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,32% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Berné Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 45,18% des personnes aptes à voter à Berné avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 58,93% il y a 10 ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Election à Berné : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Berné, la participation constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,47% au premier tour. Au second tour, 51,62% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Berné cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 137 personnes en âge de voter dans la commune, 20,58% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 19,53% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.