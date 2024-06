En analysant rapidement la progression du RN pronostiquée par les intentions de vote au niveau national pour les élections de juin, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 32% à Plouay. Un calcul qui paraît logique compte tenu des points déjà gagnés par la formation politique sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut encore évoluer.

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Plouay lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,76%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,23%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 41,77% contre 58,23%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 23,54% au premier tour, contre 38,81% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 61,29% sur l'unique circonscription couvrant Plouay.

11:45 - Plouay : quand les données démographiques façonnent les urnes

A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Plouay fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 784 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 371 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 679 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,38 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 134 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 2,63%, Plouay est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,82%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 818 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Plouay écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.