Résultat des européennes à Meslan : l'élection 2024 en direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Meslan scruté La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Meslan, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,87% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 4,36% à Meslan, contre 16,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (5,82% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,64% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,27% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Meslan pour le Rassemblement national ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà forte à Meslan entre Jordan Bardella en 2019 (27,27%) et Marine Le Pen en 2022 (32,64% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 37% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Situation favorable au RN à Meslan ? Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste de la France à Meslan à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 32,64% des suffrages dès le premier tour. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est encore la leader du RN qui se plaçait en tête à Meslan avec 54,62%, devant Emmanuel Macron à 45,38%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 25,96% des votes sur place, contre 29,44% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 52,87%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. 27,27% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 16,55% et Yannick Jadot à 13,64%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec 150 habitants de Meslan passés par les urnes.

11:45 - Comment la composition démographique de Meslan façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Meslan, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 17,59% des résidents sont des enfants, et 7,72% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,52%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 593 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,38%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,7%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Meslan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,46% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Meslan : état des lieuxde la participation Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Au moment des élections européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 53,82% au sein de Meslan (Morbihan). La participation était de 44,15% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Les européennes à Meslan sont lancées À Meslan, le niveau de participation sera immanquablement un critère important de ce scrutin européen. L'inflation qui alourdit le budget des Français, combinée avec les craintes liées au conflit entre entre Israël et la Palestine, sont par exemple capables de ramener les habitants de Meslan (56320) dans les isoloirs. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 142 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,49% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 78,11% au premier tour, soit 892 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.