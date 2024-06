Résultat des européennes à Bernin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Hayer à Bernin ? Dans les bureaux de vote de Bernin, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 12,56%, la cheffe du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 40,29% et 17,3% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 23,82% contre 76,18%. Au premier tour des élections législatives, Bernin, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 48,86%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 9,25%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - À Bernin, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Bernin, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,48% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 20,81%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 11,57%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Bernin : ce qu'il faut retenir À Bernin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,89%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (82,66%) met en relief le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux important de cadres, représentant 46,25%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,51%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,29% à Bernin, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Bernin : étude du taux d'abstention aux élections européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Bernin, 63,54% des habitants avaient participé. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, durant les européennes, sur les 1 599 personnes en âge de voter à Bernin, 58,64% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 49,39% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Bernin ? À Bernin, l'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 81,75% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre une participation de 79,28% au deuxième tour, soit 2 262 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Le conflit ukrainien et ses répercussions sur les prix du quotidien seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Bernin.