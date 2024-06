En direct

19:10 - Les bulletins de la gauche unie scrutés En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann avait glané 8,94% à Crolles, contre 28,95% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Crolles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,94% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,83% pour Yannick Jadot, 2,84% pour Fabien Roussel et 2,14% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Crolles à l'issue des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Crolles semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Ce sont Emmanuel Macron avec 34,68% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,25% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Crolles. Marine Le Pen n'affichait que 13,3%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 25,14% contre 74,86%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,56%, alors que les candidats LREM obtiendront 37,64% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes pleines d'enseignements Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes localement. Le protégé de Marine Le Pen achevait la campagne troisième, avec 13,54%, contre Nathalie Loiseau avec 28,95% et Yannick Jadot avec 21,84%.

11:45 - Crolles : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Crolles, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,25%. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,08%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,43%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,49% à Crolles, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Crolles L'observation des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 41,79% des personnes aptes à participer à une élection à Crolles avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 50,89% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Crolles, 65,38% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Crolles ? À Crolles, l'une des grandes inconnues des européennes sera immanquablement l'étendue de l'abstention. Au premier tour de la dernière présidentielle, 19,15% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,35% au second tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Crolles.