Résultat des européennes à Saint-Nazaire-les-Eymes : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Nazaire-les-Eymes aux européennes

Dans la ville de Saint-Nazaire-les-Eymes, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 348 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,41%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 46,34%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,37%) et le nombre de résidences HLM (2,17% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, de 7,24% à Saint-Nazaire-les-Eymes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.