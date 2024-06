Résultat des européennes à Berrwiller : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les enseignements des élections de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Berrwiller lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,79%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,87%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 47,28% contre 52,72%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 17,02% au premier tour, contre 28,49% pour le binôme Les Républicains. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Berrwiller Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. À Berrwiller, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,88% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,79%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,34%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Berrwiller : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Berrwiller, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 257 habitants répartis dans 546 logements, cette localité présente une densité de 154 habitants/km². Ses 85 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,01 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 49,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,32% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 694,81 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Berrwiller manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Berrwiller Au fil des dernières années, les 1 295 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, 582 personnes habilitées à voter à Berrwiller avaient pris part à l'élection (soit 58,55%). Le taux de participation était de 53,12% pour les élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Les européennes démarrent à Berrwiller : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères forts de ces élections européennes sera sans nul doute le niveau d'abstention à Berrwiller. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,72% au premier tour. Au second tour, 48,16% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Berrwiller cette année ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,17% au sein de la ville. La participation était de 82,82% au second tour, c'est-à-dire 892 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.