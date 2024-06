Résultat des européennes à Wattwiller : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Wattwiller ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections 2024. En analysant sommairement la progression du RN prédite par les sondeurs à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer à près de 30% à Wattwiller. Un calcul qui semble coller avec les points déjà grappillés par le mouvement sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Wattwiller penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Wattwiller avec 24,29% contre 29,48% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,7% contre 55,3%. Le RN ratait aussi la première marche à Wattwiller un mois plus tard, lors des législatives, avec 16,44% au premier tour, contre 33,69% pour le binôme Les Républicains. Le second tour restera sur cette partition, qui verra encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi sensé au moment du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes européennes à Wattwiller était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 19,17% des bulletins, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 19,17% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 21,7%, vainqueure sur place.

11:45 - Comprendre l'électorat de Wattwiller : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Wattwiller, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 668 habitants répartis dans 825 logements, cette commune présente une densité de 121 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 943 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,15 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,54% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,28% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 689,51 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Wattwiller incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Wattwiller : un aperçu détaillé Comment ont voté les habitants de cette commune lors des élections passées ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 790 personnes en capacité de participer à une élection à Wattwiller avaient pris part au scrutin (soit 56,39%). Le taux de participation était de 49,28% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Wattwiller : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des élections européennes à Wattwiller, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,24% au premier tour. Au second tour, 51,22% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Wattwiller ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 425 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,91% étaient restés chez eux, contre une abstention de 21,54% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.