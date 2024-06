En direct

19:06 - À Besançon, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Besançon, la Nupes avait en effet réuni 39,6% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 7,69% à Besançon, contre 24,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Besançon lors des européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. À Besançon, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 14,39% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,71% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 13,71% contre 27,7% pour Emmanuel Macron et 32,31% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 72% contre 28% pour Le Pen au second tour dans la localité. Avec 11,76%, le RN sera devancé ensuite par les 39,60% des candidats Nupes au premier tour des législatives. Un résultat calculé sur l'intégralité des électeurs, la ville comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Besançon Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans le duo de tête aux européennes localement. Le jeune loup terminait troisième, avec 14,39%, contre Nathalie Loiseau avec 24,02% et Yannick Jadot avec 18,63%.

11:45 - Besançon : européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Besançon façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 43% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,33% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (63,1%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 32 083 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,83% et d'une population immigrée de 13,37% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 12,97% à Besançon, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Besançon Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Besançon, 67,48% des habitants avaient participé. Au fil des dernières élections, les 122 463 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 32 508 personnes en âge de voter à Besançon, 48,65% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 41,72% en 2014.

09:30 - Abstention à Besançon : les leçons des précédentes élections L'une des clés des élections européennes sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Besançon. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 67,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 73,38% au premier tour, soit 48 859 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,67% au premier tour et seulement 47,14% au second tour. Le conflit armé israélo-palestinien et ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient entre autres ramener les habitants de Besançon vers les urnes.