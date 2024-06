17:08 - Quels résultats pour le RN à Bessay-sur-Allier lors des européennes ?

Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette européenne. À Bessay-sur-Allier, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,47% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,71% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.