En direct

19:27 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Toulon-sur-Allier ? L'autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Toulon-sur-Allier, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,04% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 6,9% à Toulon-sur-Allier, contre 26,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national à Toulon-sur-Allier, un favori aux européennes ? La part des électeurs du RN sera un enjeu clé pour cette élection européenne à l'échelle locale. Les sondeurs prévoient une liste RN à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières européennes. Théoriquement, cette dynamique doit le pousser à 30% à Toulon-sur-Allier, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Toulon-sur-Allier Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Toulon-sur-Allier avec 23,35% contre 32,66% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 42,77% contre 57,23%. Le RN ratait aussi la première marche à Toulon-sur-Allier un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,88% au premier tour, contre 28,04% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de suffrages, avec 54,86% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Toulon-sur-Allier Regarder en arrière semble encore pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, Jordan Bardella atteignant 20,04% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré les plans lepénistes avec 26,08%.

11:45 - Toulon-sur-Allier aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Toulon-sur-Allier, les élections sont en cours. Avec ses 1 157 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 72 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (81,85 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,55% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 37,33% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 364,50 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Finalement, Toulon-sur-Allier incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Participation aux européennes à Toulon-sur-Allier : les chiffres clés Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Toulon-sur-Allier, 62,47% des habitants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 54,27% des personnes en âge de participer à une élection à Toulon-sur-Allier s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 46,32% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Toulon-sur-Allier : quel sera le taux de participation ? À Toulon-sur-Allier, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre entre Israël et la Palestine, pourraient impacter le pourcentage de participation à Toulon-sur-Allier. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 937 personnes en âge de voter au sein de la localité, 17,82% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 19,1% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.