19:27 - Les orphelins de la gauche unie très suivis Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 6,81% à Neuilly-le-Réal, contre 19,97% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Neuilly-le-Réal, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,88% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Neuilly-le-Réal pour la liste Rassemblement national ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections des députés européens. Si on extrapole la progression du Rassemblement national attendue par les sondages au niveau national pour les élections de juin, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait se situer à près de 30% à Neuilly-le-Réal. Un verdict qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par le mouvement sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Neuilly-le-Réal avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,52%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 29,36% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 43,8% contre 56,2%. Le RN ne convainquait pas plus à Neuilly-le-Réal quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,81% au premier tour, contre 28,88% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 52,42% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Neuilly-le-Réal, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Neuilly-le-Réal, à 23,61%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19,97% et François-Xavier Bellamy à 14,42%.

11:45 - Neuilly-le-Réal : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans les rues de Neuilly-le-Réal, les élections sont en cours. Avec ses 1 444 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 88 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 825 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,27 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 44,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,22% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 87,62 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Neuilly-le-Réal, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Abstention aux européennes à Neuilly-le-Réal : les chiffres clés Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Neuilly-le-Réal, 60,18% des électeurs avaient participé. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 670 personnes aptes à voter à Neuilly-le-Réal s'étaient rendues aux urnes (soit 56,64%). La participation était de 46,98% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Neuilly-le-Réal Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Neuilly-le-Réal ? Les études indiquent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Au second tour de la dernière présidentielle, 22,99% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,17% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,55% au premier tour et seulement 50,79% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Neuilly-le-Réal ?