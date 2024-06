Résultat des européennes à Besse-sur-Issole : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un joli démarrage pour le Rassemblement national à Besse-sur-Issole. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 31,90% au 1er tour et surtout 63,72% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,68% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,72%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 66,34%, devant Emmanuel Macron à 33,66%.

11:45 - Élections européennes à Besse-sur-Issole : un éclairage démographique

La structure démographique et socio-économique de Besse-sur-Issole détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des européennes. Avec une densité de population de 81 habitants/km² et un taux de chômage de 10,21%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 059 € par an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 244 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,46%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,43%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Besse-sur-Issole mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,7% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.