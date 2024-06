Résultat des européennes à Forcalqueiret : l'élection 2024 en direct

17:02 - Des indicateurs à retenir

Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Forcalqueiret. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la ville avec 47,78% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 70,37% au second, lui assurant le plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. La cheffe du mouvement avait rassemblé 41,68% au 1er tour et 70,03% au 2e dans la commune.