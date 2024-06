En direct

19:16 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Carnoules ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 22,62% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,19% pour Yannick Jadot, 3,88% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,46% à Carnoules, contre 13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - La liste Bardella favorite à Carnoules pour les européennes ? Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Carnoules semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les enseignements de 2022 Se tourner vers l'élection la plus récente peut sembler une évidence au moment des européennes. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très bon score pour le RN à Carnoules. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 38,57% au premier tour avant un formidable 62,99% au 2e, le propulsant au sommet à l'échelle communale sur la circonscription du lieu. Le RN a même obtenu un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait rassemblé 36,95% au premier tour et 65,21% au 2e dans la commune.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Carnoules il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 502 habitants de Carnoules passés par les isoloirs avaient été séduits par la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 38,62% des voix devant Nathalie Loiseau à 13% et Manon Aubry à 8,62%.

11:45 - Carnoules : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Carnoules comme partout en France. Avec ses 3 852 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 319 entreprises, Carnoules offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,69 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 32,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 14,84%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 810 €/an. Carnoules incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Elections européennes passées à Carnoules : retour sur la participation électorale Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Lors des européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 51,79% des votants de Carnoules. Le taux d'abstention était de 56,91% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Carnoules Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Carnoules, qu'en sera-t-il de la participation ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 026 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,5% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 72,33% au second tour, soit 2 191 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,41% au premier tour et seulement 40,83% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Carnoules ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine pourraient impacter la participation à Carnoules.