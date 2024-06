Résultat des européennes à Bétaille : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Bétaille, que vont décider les supporters de la Nupes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, avait glané 23,57% à Bétaille, contre 10,07% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Bétaille, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,22% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bétaille pour les candidats de Bardella ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Bétaille entre Jordan Bardella en 2019 (21,05%) et Marine Le Pen en 2022 (26,85% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage RN à Bétaille ? Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour jauger la tendance locale. La communauté des électeurs de Bétaille avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans puisque la patronne de l'ancien Front national s'imposait avec 26,85% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,13% contre 55,87%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 16,34% des suffrages sur place, contre 30,54% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 40,53%.

12:45 - 23,57% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Bétaille Regarder en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste Bardella obtenait 21,05% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 23,57%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Bétaille : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Bétaille, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 8,57% d'agriculteurs pour 1 067 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 90 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (33,53 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 40,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 31,16% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 530,56 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. En somme, à Bétaille, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Bétaille : étude du pourcentage d'abstention aux élections européennes L'analyse des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 61,24% dans la commune de Bétaille. La participation était de 52,89% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Bétaille, 62,31% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Bétaille ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Bétaille ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 78,41% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 81,71% au premier tour, soit 670 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 57,3% au premier tour. Au second tour, 57,66% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bétaille ? Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?