Résultat des européennes à Vayrac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Vayrac convoité L'union des partis de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,96% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 12,25% à Vayrac, contre 21,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Vayrac Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Vayrac, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,32% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,76% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024 La communauté électorale de Vayrac avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la cheffe de l'ancien FN l'emportait avec 23,76% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,27% contre 53,73%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 15,78% des voix sur place, contre 29,47% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (37,50%).

12:45 - À Vayrac, Jordan Bardella en première position en 2019 Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Vayrac, avec 24,32% des électeurs devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 21,44% qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 12,25%.

11:45 - Analyse socio-économique de Vayrac : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Vayrac, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 910 logements pour 1 291 habitants, la densité de la commune est de 79 hab/km². Ses 120 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le bourg, 24 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 39,92 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,6% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 62,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 404,22 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, Vayrac incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Vayrac Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 65,65% au niveau de Vayrac. Le taux de participation était de 56,68% en 2014.

09:30 - Abstention à Vayrac : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs clés de ces élections européennes à Vayrac. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 24,06% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,25% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,26% au premier tour. Au deuxième tour, 43,23% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Vayrac ? Le conflit israélo-palestinien pourrait en effet renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Vayrac.