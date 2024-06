En direct

19:11 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Beynes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 5,36% à Beynes, contre 26,7% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Beynes, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,74% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,2% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,41% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Beynes ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Beynes. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prédire 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Beynes ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Beynes avec 19,31% contre 33,57% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,56% contre 63,44%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 17,77% au premier tour, contre 32,75% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Beynes, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - À Beynes, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Beynes plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 26,7% des voix, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,13% et Yannick Jadot avec 16%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Beynes aux élections européennes Les données démographiques et socio-économiques de Beynes mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (80,81%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux important de cadres, atteignant 28,46%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (14,66%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,84%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,65%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Beynes, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Perspectives de la participation aux européennes à Beynes Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 7 731 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 43,96% des inscrits sur les listes électorales de Beynes, contre une abstention de 52,4% en 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur le plan national, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Beynes, 65,29% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Beynes L'un des facteurs clés du scrutin européen sera immanquablement le taux d'abstention à Beynes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles combinée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Beynes (78650). Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 5 782 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,2% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,68% au premier tour et seulement 50,91% au deuxième tour.