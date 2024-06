En direct

19:25 - Les voix de la gauche unie très suivis En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,46% à Saint-Germain-de-la-Grange, contre 35,04% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Germain-de-la-Grange, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,62% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,98% pour Yannick Jadot, 1,5% pour Fabien Roussel et 0,75% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Saint-Germain-de-la-Grange ? Le nombre de bulletins de la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Saint-Germain-de-la-Grange entre Jordan Bardella en 2019 (10,34%) et Marine Le Pen en 2022 (14,95% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Saint-Germain-de-la-Grange Saint-Germain-de-la-Grange avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 14,95%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 38,7% des votes. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 27,7% contre 72,3%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Germain-de-la-Grange par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,23% au premier tour, contre 43,34% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Germain-de-la-Grange, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très tranchée Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de sa performance nationale aux européennes à l'époque localement. Le candidat achevait l'élection loin derrière, avec 10,34%, contre Nathalie Loiseau avec 35,04% et Yannick Jadot avec 14,8%.

11:45 - Saint-Germain-de-la-Grange : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Germain-de-la-Grange façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 48,94% de population active et une densité de population de 355 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,94% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 41,97%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,71%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,27%) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (50,04%), témoigne d'une population instruite à Saint-Germain-de-la-Grange, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - À Saint-Germain-de-la-Grange, quelle abstention aux élections européennes ? Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Saint-Germain-de-la-Grange, 61,65% des votants n'avaient pas participé. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 941 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-de-la-Grange, 37,06% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 48,48% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Germain-de-la-Grange pour les élections européennes Le taux de participation constituera un critère clé du scrutin européen 2024 à Saint-Germain-de-la-Grange. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique seraient notamment capables de pousser les électeurs de Saint-Germain-de-la-Grange à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,14% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 16,6% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.