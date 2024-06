En direct

19:27 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Mareil-sur-Mauldre, qui va bénéficier des 12,39% de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 12,39% des suffrages dans la localité. Une somme à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 4,34% à Mareil-sur-Mauldre, contre 35,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella augurent un score élevé à Mareil-sur-Mauldre Le score en faveur du RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections européennes 2024. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mareil-sur-Mauldre semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Avantage Renaissance à Mareil-sur-Mauldre ? Mareil-sur-Mauldre avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 12,86%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 44,33% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 30,65% contre 69,35%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 13,75% au premier tour, contre 41,02% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de votes, avec 71,60% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 35,44% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Mareil-sur-Mauldre Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Mareil-sur-Mauldre lors des précédentes européennes, avec 35,44% des voix. La liste devançait celle de François-Xavier Bellamy avec 14,13% dans la cité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 14%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mareil-sur-Mauldre et leurs implications électorales Comment la population de Mareil-sur-Mauldre peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,82%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (87,72%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,62%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (0,31% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, de 7,13% à Mareil-sur-Mauldre, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Mareil-sur-Mauldre : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. En 2019, lors des élections européennes, 826 personnes aptes à voter à Mareil-sur-Mauldre s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 63,3%). Le taux de participation était de 55,61% pour les élections européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Mareil-sur-Mauldre pour les élections européennes À Mareil-sur-Mauldre, l'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs du quotidien seraient de nature à impacter le taux de participation à Mareil-sur-Mauldre (78124). Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 82,33% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 83,64% au premier tour, soit 1 135 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 60,65% au premier tour. Au deuxième tour, 59,47% des votants se sont déplacés.