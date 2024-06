En direct

19:10 - Quel candidat vont retenir les supporters de la gauche à Bihorel ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections des députés à Bihorel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,49% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 8,24% à Bihorel, contre 30,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Bihorel ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Bihorel. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi prédire près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les européennes Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 13,21% contre 37,13% pour Emmanuel Macron et 21,43% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 24,29% contre 75,71%. Avec 10,06%, le RN sera devancé ensuite par les 34,62% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes à Bihorel Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bihorel lors des précédentes élections des députés européens, avec 30,36% des voix. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 16,91% dans la commune. Jordan Bardella finissait troisième, avec 12,36%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bihorel façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Bihorel se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 26,45% de cadres supérieurs pour 8 199 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 523 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (75,8 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Bihorel abrite une communauté diversifiée, avec ses 301 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2777,07 euros/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. À Bihorel, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Bihorel : étude du pourcentage de participation aux européennes Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Lors des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 38,98% dans la commune de Bihorel, contre une abstention de 49,34% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Bihorel : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des critères forts de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Bihorel. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 40,94% au premier tour et seulement 41,75% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Bihorel ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,78% des électeurs de la commune. L'abstention était de 21,36% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.