Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 33% et Emmanuel Macron avec 30,1% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Rouen. Marine Le Pen ne s'arrogeait que 11,94%. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 76,24% contre 23,76% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,17% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 36,94% des voix. Rouen se tournera d'ailleurs encore vers des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 57,11%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Rouen

Comment la population de Rouen peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 47% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,21%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (27,89%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 646 euros par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 29 756 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,92% et d'une population immigrée de 12,31% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 14,05% à Rouen, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.