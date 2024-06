En direct

19:08 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Bois-Guillaume scruté La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,05% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,49% pour Yannick Jadot, 1,33% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,42% à Bois-Guillaume, contre 37,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Bois-Guillaume ? Les enquêtes d'opinion prédisent un RN à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des élections européennes 2019. Théoriquement, cette tendance devrait l'approcher de 20% à Bois-Guillaume, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Bois-Guillaume penchaient pour Macron à la présidentielle Avec 11,36%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Bois-Guillaume au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 45,4% et 14,5% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 78,94% contre 21,06% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des élections législatives, Bois-Guillaume, couverte par une seule circonscription, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 43,85%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 7,86%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau au terme des élections de 2019 à Bois-Guillaume Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Bois-Guillaume était le suivant : la liste de François-Xavier Bellamy avec 13,61% des voix, en troisième position, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 14,57% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 37,18%, en tête dans la commune.

11:45 - Les données démographiques de Bois-Guillaume révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bois-Guillaume contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 1497 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,09%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 36,17%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (13,29%) met en évidence des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (8,51%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,31% à Bois-Guillaume, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Bois-Guillaume : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, parmi les 6 369 inscrits sur les listes électorales à Bois-Guillaume, 62,31% étaient allés voter. Le taux de participation était de 49,74% en 2014. La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Bois-Guillaume : scrutin en cours À Bois-Guillaume, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de Bois-Guillaume . Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,3% au niveau de la ville. L'abstention était de 18,8% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.