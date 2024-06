Résultat des européennes à Bining : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Bining ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 6,12% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 2,35% à Bining, contre 16% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 16% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,23% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 11,97% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Bining ? Si à l'échelle nationale, les sondeurs prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 50% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Bining plutôt favorables à Le Pen en 2022 La communauté des électeurs de Bining avait servi un bel avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la candidate du RN finissait avec 38,91% au 1er round. Nouveau coup d'éclat au second tour contre Macron avec 62,35%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 20,74% des voix sur place, contre 53,19% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 65,71%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Bining Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait convaincu 35,76% des voix, soit 152 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 16% et François-Xavier Bellamy à 8,94%.

11:45 - Bining : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les habitants de Bining peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,03% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,54%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 382 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,13%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bining mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,88% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Bining : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Au fil des dernières élections, les 1 200 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 51,27% des personnes en âge de voter à Bining avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 66,67% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Bining pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Bining, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation pourrait pousser les habitants de Bining à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 77,84% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 80,18% au deuxième tour, soit 720 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.