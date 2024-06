En direct

19:08 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Biscarrosse ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 6,31% à Biscarrosse, contre 24,81% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des législatives. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Biscarrosse, le binôme Nupes avait en effet glané 18,73% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Que vont choisir les votants de Biscarrosse ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors des européennes sera très scruté. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Biscarrosse. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour anticiper environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Biscarrosse plutôt pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,11% contre 29,24% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,24% contre 54,76%. Le RN ne convainquait pas plus à Biscarrosse un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 21,55% au premier tour, contre 35,96% pour le binôme LREM. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Biscarrosse, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,81% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 24,61% et Yannick Jadot avec 10,58%.

11:45 - Biscarrosse : démographie et socio-économie impactent les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Biscarrosse est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 551 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 585 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 4 313 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (53,29 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 390 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,65%, Biscarrosse est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2252,13 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 15,94%, annonçant une situation économique mitigée. À Biscarrosse, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Abstention aux européennes à Biscarrosse : un aperçu détaillé Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens passés. Durant les européennes de 2019, parmi les 6 312 personnes en âge de voter à Biscarrosse, 48,57% étaient restées chez elles. L'abstention était de 56,98% en 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Biscarrosse, 67,25% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Biscarrosse ? La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Biscarrosse. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,24% au premier tour. Au second tour, 46,26% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Biscarrosse pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 73,52% au deuxième tour, ce qui représentait 9 831 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.