Résultat des européennes à Sainte-Eulalie-en-Born : l'élection 2024 en direct

19:32 - Qui vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Sainte-Eulalie-en-Born ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait atteint 19,25% à Sainte-Eulalie-en-Born, contre 7,49% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Sainte-Eulalie-en-Born, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,98% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour la liste Rassemblement national à Sainte-Eulalie-en-Born ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections 2024, au niveau local, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Sainte-Eulalie-en-Born. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Sainte-Eulalie-en-Born ? L'élection présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Sainte-Eulalie-en-Born. Elle cumulait déjà 31,96% au premier round contre 22,94% pour Emmanuel Macron et 13,81% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Rebelotte au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 55,65% contre 44,35%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 27,5% des voix sur place, contre 30,22% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 55,92%.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sainte-Eulalie-en-Born, avec 28,88%, soit 162 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 19,25% et Manon Aubry à 7,84%.

11:45 - Sainte-Eulalie-en-Born aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Sainte-Eulalie-en-Born, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 930 logements pour 1 398 habitants, la densité de la commune est de 17 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 91 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 929 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (66,88 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,45% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 55,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1209,58 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, Sainte-Eulalie-en-Born incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Sainte-Eulalie-en-Born : les tendances Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Au cours des dernières années, les 1 430 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections européennes, 43,77% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Eulalie-en-Born avaient déserté les urnes, contre une abstention de 56,26% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Sainte-Eulalie-en-Born À Sainte-Eulalie-en-Born, le niveau de participation sera sans aucun doute un critère essentiel des élections européennes. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 80,02% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,78% au deuxième tour, ce qui représentait 903 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles serait notamment en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Sainte-Eulalie-en-Born.