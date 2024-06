Résultat des européennes à Blacé : l'élection 2024 en direct

17:22 - Des indicateurs à retenir

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Blacé lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,73%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,58%. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,39% contre 53,61%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,91% au premier tour, contre 26,22% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Les Républicains finir gagnant.