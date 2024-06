Résultat des européennes à Denicé : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les votants de Denicé plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Denicé avec 23,1% contre 35,63% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 36,98% contre 63,02%. Le RN ne convainquait pas plus à Denicé quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 16,27% au premier tour, contre 26,54% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Denicé, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - 28,03% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Denicé Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 20,73% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 28,03%.

11:45 - Dynamique électorale à Denicé : une analyse socio-démographique Comment les habitants de Denicé peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,73%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (74,73%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,5%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 641 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,0%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,45%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Denicé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,06% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Européennes précédentes à Denicé : le niveau de participation Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? Pendant les précédentes européennes, parmi les 627 inscrits sur les listes électorales à Denicé, 56,18% avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,31% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Denicé, 62,44% des votants avaient voté.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Denicé ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Denicé ? Les jeunes manifestent couramment un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 84,84% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 86,27% au premier tour, c'est-à-dire 993 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.