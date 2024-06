Résultat des européennes à Boën-sur-Lignon : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a amplement battu son score national à Boën-sur-Lignon au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 29,04% des électeurs au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,18% contre 51,82%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 20,27% des votes sur place, contre 29,47% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,02%).

11:45 - Boën-sur-Lignon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel portrait faire de Boën-sur-Lignon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 829 logements pour 3 029 habitants, la densité de la ville est de 551 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 274 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 049 foyers fiscaux. Dans la commune, 13,42 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 38,78 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,48% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 34,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1607,20 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, à Boën-sur-Lignon, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.