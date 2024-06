Résultat des européennes à Sainte-Agathe-la-Bouteresse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Sainte-Agathe-la-Bouteresse, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 3,31% à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, contre 17,05% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,35% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, entre les 17,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,7% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,92% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, un favori aux européennes ? Les sondages dessinent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 44% à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pris ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Le verdict de l'élection la plus récente est un indicateur clé au moment de l'élection. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un puissant score pour le RN à Sainte-Agathe-la-Bouteresse. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 29,30% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,14% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,4%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59,11%, devant Emmanuel Macron à 40,89%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Sainte-Agathe-la-Bouteresse Regarder en arrière apparait toujours comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 34,35% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,05% et Yannick Jadot à 9,41%.

11:45 - Comment la composition démographique de Sainte-Agathe-la-Bouteresse façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 11,39% et une densité de population de 87 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,8%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 384 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,31%) et le nombre de résidences HLM (9,05% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Agathe-la-Bouteresse mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,39% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Sainte-Agathe-la-Bouteresse : quelles tendances ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Sainte-Agathe-la-Bouteresse, 70,52% des votants avaient voté. Comment votent généralement les habitants de cette localité ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 54,7% des personnes en âge de voter à Sainte-Agathe-la-Bouteresse avaient pris part au scrutin. La participation était de 40,36% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Sainte-Agathe-la-Bouteresse : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 à Sainte-Agathe-la-Bouteresse. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 830 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,01% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,05% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,23% au premier tour et seulement 60,62% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Sainte-Agathe-la-Bouteresse ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Sainte-Agathe-la-Bouteresse .