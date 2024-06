Résultat des européennes à Boismé : l'élection 2024 en direct

17:23 - Vent favorable à Hayer à Boismé ?

Boismé avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,66%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 33,13% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,85% contre 63,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Boismé quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,35% au premier tour, contre 32,74% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de voix, avec 57,63% sur la seule circonscription couvrant la commune.