19:08 - À Bressuire, quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 24,53% des bulletins dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,37% à Bressuire, contre 27,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Bressuire, une liste RN favorite ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le grand sujet pour ces élections 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Bressuire. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Bressuire ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,83% contre 36,48% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,79% contre 66,21%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 12,98% au premier tour, contre 38,24% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Bressuire Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Bressuire lors des européennes à l'époque, avec 27,97%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,13% des suffrages.

11:45 - Bressuire : démographie et socio-économie impactent les élections européennes À Bressuire, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,33%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 6 932 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,56%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bressuire mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,63% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Européennes à Bressuire : retour sur la participation électorale Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. En 2019, pendant les élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 49,01% des inscrits sur les listes électorales de Bressuire (Deux-Sèvres). L'abstention était de 59,32% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Bressuire : quel sera le taux de participation ? La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Bressuire. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,25% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.