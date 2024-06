Résultat des européennes à Boisset-lès-Montrond : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Boisset-lès-Montrond. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 25,34% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Boisset-lès-Montrond ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,24% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,17%, devant Emmanuel Macron à 46,83%.

11:45 - Boisset-lès-Montrond aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Boisset-lès-Montrond contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Dans le village, 22,36% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 3,54% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,52%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 444 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,95%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,42%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Boisset-lès-Montrond mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,11% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.