Résultat des européennes à l'Hôpital-le-Grand : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 15,38% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 2,9% à l'Hôpital-le-Grand, contre 17,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (4,06% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,43% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,16% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le RN favori à l'Hôpital-le-Grand pour les européennes ? La part des électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour ces européennes. La liste Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 50% à l'Hôpital-le-Grand si la situation prédite par les instituts de sondages au niveau national s'applique localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 33% des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les habitants de l'Hôpital-le-Grand penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le RN à l'Hôpital-le-Grand. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 33,90% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,75% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,95%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,49%, devant Emmanuel Macron à 41,51%.

12:45 - À l'Hôpital-le-Grand, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait attiré 35,94% des votes, soit 124 voix, devant Nathalie Loiseau à 17,1% et François-Xavier Bellamy à 11,01%.

11:45 - Élections européennes à l'Hôpital-le-Grand : un éclairage démographique La démographie et le contexte socio-économique de l'Hôpital-le-Grand contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 79 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,41%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (10,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 357 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,38%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à l'Hôpital-le-Grand mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,99% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à l'Hôpital-le-Grand Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins européens antérieurs. Pendant les élections européennes 2019, 53,83% des personnes habilitées à voter à l'Hôpital-le-Grand avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 55,84% il y a 10 ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à l'Hôpital-le-Grand L'un des critères principaux du scrutin européen sera incontestablement le niveau d'abstention à l'Hôpital-le-Grand. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 783 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,52% avaient participé au vote. La participation était de 78,42% au second tour, ce qui représentait 614 personnes. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. La flambée des prix qui plombe les finances des Français, cumulée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement ramener les habitants de l'Hôpital-le-Grand vers les urnes.