Résultat des européennes à Boisset-Saint-Priest : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les suffrages de la Nupes très suivis Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait glané 4,09% à Boisset-Saint-Priest, contre 20,45% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections du Parlement à Boisset-Saint-Priest, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,64% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Boisset-Saint-Priest ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Jordan Bardella devrait se stabiliser à 30% à Boisset-Saint-Priest si la dynamique décrite par les instituts de sondages à l'échelle de la France se confirme localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est facile, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

15:02 - Les habitants de Boisset-Saint-Priest plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du Rassemblement national finissait à 28,99% au 1er tour contre 26,99% pour Emmanuel Macron et 17,82% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,37% contre 52,63%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 18,86% des votes sur place, contre 25,64% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (62,00%).

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN de Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Boisset-Saint-Priest, avec 21,82% des votes (96 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,45% suivie par Yannick Jadot avec 16,14%.

11:45 - Boisset-Saint-Priest : élections européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Boisset-Saint-Priest sur les résultats des européennes ? Dans le bourg, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,51% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 478 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (3,93%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,12%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Boisset-Saint-Priest mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,1% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières élections européennes à Boisset-Saint-Priest Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 49,9%. Au cours des dernières années, les 1 274 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 50,22% des votants de Boisset-Saint-Priest (Loire), à comparer avec une abstention de 58,01% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Boisset-Saint-Priest À Boisset-Saint-Priest, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés des européennes 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 80,65% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,76% au second tour, soit 740 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,43% au premier tour et seulement 46,54% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Boisset-Saint-Priest ? La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient par exemple susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Boisset-Saint-Priest.