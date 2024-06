Résultat des européennes à Saint-Georges-Haute-Ville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les voix de la gauche unie en question La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,15% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,73% à Saint-Georges-Haute-Ville, contre 17,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la droite à Saint-Georges-Haute-Ville ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national lors des européennes sera très scruté. Ce sont donc déjà 9 points qui ont été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 36% voire plus à Saint-Georges-Haute-Ville ce 9 juin au soir.

15:02 - Les habitants de Saint-Georges-Haute-Ville plutôt favorables à Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le RN à Saint-Georges-Haute-Ville. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la commune avec 27,91% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,12% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,97%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,66%, devant Emmanuel Macron à 48,34%.

12:45 - En 2019, une expérience déjà tranchante Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 150 électeurs de Saint-Georges-Haute-Ville avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 26,04% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,71% et Yannick Jadot à 14,76%.

11:45 - Élections à Saint-Georges-Haute-Ville : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Saint-Georges-Haute-Ville, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 462 habitants répartis dans 628 logements, ce village présente une densité de 145 hab/km². Avec 54 entreprises, Saint-Georges-Haute-Ville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 20,96 % des résidents sont des enfants, et 25,05 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 48,29% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,09% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 487,86 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Georges-Haute-Ville, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières élections européennes à Saint-Georges-Haute-Ville Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 609 personnes en âge de voter à Saint-Georges-Haute-Ville, 42,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 59,48% en 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Georges-Haute-Ville pour les élections européennes À Saint-Georges-Haute-Ville, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,61% au premier tour. Au second tour, 54,07% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 124 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,73% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,35% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.