En direct

19:16 - À Boissy-sous-Saint-Yon, qui vont élire les électeurs de la gauche ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,09% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 7,95% à Boissy-sous-Saint-Yon, contre 21,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Boissy-sous-Saint-Yon avant les européennes ? Le résultat du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection européenne. On remarque que Boissy-sous-Saint-Yon fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,8% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,11% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant le scrutin Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Boissy-sous-Saint-Yon avec 24,11% contre 28,97% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 45,5% contre 54,5%. Le RN ne convainquait pas plus à Boissy-sous-Saint-Yon quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,98% au premier tour, contre 25,49% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 24,8% des suffrages, soit 343 voix, face à Nathalie Loiseau à 21,11% et Yannick Jadot à 11,86%.

11:45 - Analyse socio-économique de Boissy-sous-Saint-Yon : perspectives électorales Quel portrait faire de Boissy-sous-Saint-Yon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 828 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 299 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 122 foyers fiscaux. Dans la ville, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,89 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 135 résidents étrangers, soit 3,55% de la population, favorise son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 37,22 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Boissy-sous-Saint-Yon, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Boissy-sous-Saint-Yon : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'observation des dernières élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Durant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 50,39% au niveau de Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne). La participation était de 43,4% pour le scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Boissy-sous-Saint-Yon, 71,76% des habitants avaient participé.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Boissy-sous-Saint-Yon À Boissy-sous-Saint-Yon, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Boissy-sous-Saint-Yon . Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 75,64% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 79,3% au premier tour, ce qui représentait 2 299 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,99% au premier tour et seulement 46,6% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Boissy-sous-Saint-Yon ?