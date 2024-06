Résultat des européennes à Avrainville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:25 - Avantage Renaissance à Avrainville ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,37% contre 30,85% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 37,21% contre 62,79%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Avrainville quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,27% au premier tour, contre 32,59% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de voix, avec 59,04% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Avrainville en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? À Avrainville, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,48% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 19,28% et Yannick Jadot avec 16,97%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Avrainville : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire d'Avrainville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 26,32% de cadres pour 1 030 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Avec 171 entreprises, Avrainville offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 40 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,22 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,26% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 29,03% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1287,85 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Avrainville, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières européennes à Avrainville L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des européennes 2019, parmi les 396 personnes en âge de voter à Avrainville, 40,27% étaient restées chez elles. L'abstention était de 49,52% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Avrainville : scrutin en cours À Avrainville, le niveau d'abstention sera indéniablement un critère clé de ce scrutin européen 2024. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 80,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 84,75% au premier tour, c'est-à-dire 600 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. L'inflation est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Avrainville (91630).