19:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Bollène ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,51% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 3,23% à Bollène, contre 14,71% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Bollène avant les européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera une des clés pour cette élection du Parlement européen 2024 localement. Enseignement clé pour ce dimanche : Bollène fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 44,03% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les inscrits de Bollène plutôt pour Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un excellent score pour le RN à Bollène. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la cité avec 43,53% au premier tour avant un formidable 60,78% au second. Le RN avait laissé derrière les prétendants estampillés LFI-PS-PC-EELV (22,51%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (22,18%) au premier tour et encore Ensemble ! Avec 39,22% au second (Bollène ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait engrangé 35,63% au premier tour et 58,92% au second dans la commune.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Bollène en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1909 habitants de Bollène passés par les urnes avaient préféré la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait attiré 44,03% des voix face à Nathalie Loiseau à 14,71% et Yannick Jadot à 7,13%.

11:45 - Bollène : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Bollène, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 19,09%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (60,69%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2164,4 euros par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 956 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,67% et d'une population immigrée de 12,79% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Bollène mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,7% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Elections européennes précédentes à Bollène : l'impact de la participation Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 4 543 inscrits sur les listes électorales à Bollène, 45,09% étaient allés voter. La participation était de 40,16% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Bollène : quel sera le taux de participation ? La participation sera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen à Bollène. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,34% au premier tour. Au second tour, 39,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Bollène ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,69% dans l'agglomération, contre une participation de 72,44% au premier tour, ce qui représentait 7 464 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.