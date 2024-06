En direct

19:16 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,93% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 5,05% à Mondragon, contre 14,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 14,08% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18,61% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,35% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Mondragon pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette européenne. À Mondragon, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 38,12% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 37,84% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Un avantage pour le RN Regarder l'élection la plus récente semble plutôt sensé au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Mondragon. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 45,68% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 64,20% au second (Mondragon ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait un poucentage plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. Elle avait engrangé 37,84% au premier tour et 60,88% au deuxième dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection déjà tranchante Regarder en arrière peut toujours sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 536 habitants de Mondragon passés par les isoloirs avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait glané ainsi 38,12% des votes contre Nathalie Loiseau à 14,08% et Yannick Jadot à 11,1%.

11:45 - Mondragon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Mondragon, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec un taux de chômage de 14,74% et une densité de population de 95 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (78,79%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 194 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,26%) et le nombre de résidences HLM (7,33% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Mondragon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,14% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Mondragon L'observation des élections passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Au moment des européennes de 2019, 49,38% des inscrits sur les listes électorales de Mondragon avaient participé au vote. Le taux de participation était de 40,25% lors du scrutin européen de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - La participation aux européennes à Mondragon Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères clés du scrutin européen à Mondragon. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 3 021 personnes en âge de voter dans la commune, 28,73% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 28,44% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 60,83% au premier tour et seulement 60,71% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages pourrait entre autres pousser les citoyens de Mondragon à ne pas rester chez eux.