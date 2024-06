En direct

19:16 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Lapalud ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,01% des bulletins dans la commune. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,72% à Lapalud, contre 14,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Lapalud pour les candidats de Bardella ? Le résultat obtenu par la liste Bardella sera l'observation majeure localement pour ces élections européennes 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lapalud semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Lapalud penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Lapalud. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 48,79% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 65,36% au 2e. Le RN avait laissé derrière les impétrants étiquetés LREM avec 21,60% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 17,01% au premier tour puis encore LREM (34,64%) au second (Lapalud n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. La cheffe de la formation avait accumulé 42,06% au premier tour et 64,21% au 2e dans la ville.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Lapalud en 2019 ? Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Lapalud, à 44,33%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 14,57% et Manon Aubry à 6,77%.

11:45 - Lapalud : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Lapalud, les élections sont en cours. Avec ses 3 836 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 208 entreprises, Lapalud offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,47 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 144 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,59%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 268 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 15,96%, synonyme d'une situation économique tendue. Finalement, à Lapalud, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Lapalud : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 365 personnes en âge de voter à Lapalud, 51,1% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 43,88% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Election à Lapalud : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux de participation sera indéniablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 à Lapalud. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 56,93% au premier tour et seulement 57,42% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lapalud ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 843 personnes en âge de voter dans la ville, 22,9% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 23,23% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.