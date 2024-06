Résultat des européennes à Bonnefamille : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Bonnefamille ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 7,21% à Bonnefamille, contre 21,62% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bonnefamille, le binôme Nupes avait en effet glané 21% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,81% pour Yannick Jadot, 1,89% pour Fabien Roussel et 1,02% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Bonnefamille, entre les 21,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN à Bonnefamille lors des européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Bonnefamille entre Jordan Bardella en 2019 (24,77%) et Marine Le Pen en 2022 (30,48% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage RN à Bonnefamille ? L'élection suprême s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle terminait à 30,48% au 1er round contre 26,42% pour Emmanuel Macron et 16,26% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,32% contre 51,68%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 26,94% des voix sur place, contre 27,17% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 52,20%.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bonnefamille, avec 24,77%, soit 110 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 21,62% et Yannick Jadot à 14,19%.

11:45 - Bonnefamille : européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Bonnefamille, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 096 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 65 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 26,5 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 36,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 48,55% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 302,83 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Bonnefamille incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Bonnefamille : retour sur l'abstention aux dernières européennes Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 460 personnes en âge de voter à Bonnefamille, 51,98% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 44,39% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Bonnefamille : scrutin en cours À Bonnefamille, l'une des clés de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 77,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,37% au premier tour, soit 703 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,34% au premier tour et seulement 47,32% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des foyers français, cumulée avec les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient pourraient impacter le pourcentage de participation à Bonnefamille.