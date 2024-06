Résultat des européennes à Diémoz : l'élection 2024 en direct

En direct

15:33 - À Diémoz, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait attiré 35,43% des voix, face à Nathalie Loiseau à 16,7% et Yannick Jadot à 11,34%.

11:45 - Diémoz : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact auront les électeurs de Diémoz sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 5,36% et une densité de population de 194 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,15%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 016 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,93%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (4,87%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Diémoz mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,79% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Diémoz : un aperçu détaillé La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 50,58% des inscrits sur les listes électorales de Diémoz (Isère) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 58,6% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Diémoz À Diémoz, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,04% des votants de la ville. La participation était de 79,94% au premier tour, c'est-à-dire 1 769 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,62% au premier tour et seulement 43,4% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient sont par exemple capables d'impacter le taux de participation à Diémoz (38790).