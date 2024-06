Résultat des européennes à Bonnemain : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Bonnemain ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bonnemain, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,02% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 6,48% à Bonnemain, contre 16,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bonnemain pour le RN de Jordan Bardella ? Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 39% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Pourquoi le RN dispose d'une avance à Bonnemain ? La commune de Bonnemain avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La leader de l'ancien Front national prenait la tête avec 30,14% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,22% contre 50,78%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,31% des votes sur place, contre 28,02% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,11%).

12:45 - 29,96% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Bonnemain Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Bonnemain, avec 29,96% des bulletins dans l'urne devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,8% et la liste Yannick Jadot avec 11,34%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Bonnemain Quel impact auront les habitants de Bonnemain sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,01%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (25,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 505 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) et le nombre de résidences HLM (4,91% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Bonnemain mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,52% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Bonnemain Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Bonnemain, 68,64% des habitants avaient voté. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Pendant les européennes de 2019, le taux de participation représentait 55,89% des inscrits sur les listes électorales de Bonnemain. La participation était de 41,64% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Bonnemain Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Bonnemain ? La guerre aux portes de l'Europe serait en mesure de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Bonnemain. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 096 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,53% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,62% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.