Résultat des européennes au Tronchet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi au Tronchet pour ces élections européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,92% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,65% au Tronchet, contre 16,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 16,76% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,46% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes au Tronchet A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN à ces élections européennes sera très analysé. Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote dessinent une évolution moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à environ 40% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au Tronchet La commune du Tronchet avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la leader de l'ancien FN s'imposait avec 29,12% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,57% contre 50,43%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 23,36% des voix sur place, contre 24,33% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 57,47%.

12:45 - 27,39% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 au Tronchet Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut au Tronchet, avec 27,39%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 16,76% et Yannick Jadot à 10,9%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales au Tronchet : ce qu'il faut retenir Dans la commune du Tronchet, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,28% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 43,39% de population active et une densité de population de 101 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (36,0%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 421 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,54%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,74%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 25,29%, comme au Tronchet, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Elections européennes au Tronchet : retour sur la participation électorale Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins européens précédents ? Durant les dernières élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 42,41% dans la commune du Tronchet, contre un taux d'abstention de 51,98% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. Au Tronchet, 62,17% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Le Tronchet Au Tronchet, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 sera le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,96% au premier tour. Au second tour, 45,66% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation au Tronchet pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 82,23% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 82,5% au second tour, soit 646 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.