En direct

19:26 - Les voix de la gauche unie font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 6,22% à Bonnes, contre 20,08% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Bonnes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,92% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Bonnes, entre les 20,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,96% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Bonnes ? La liste Bardella devrait se situer à 30% à Bonnes si la tendance décrite par les instituts de sondages sur la France entière s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle à Bonnes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bonnes lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,96%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,07%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,58% contre 54,42%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Bonnes un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 24,01% au premier tour, contre 31,92% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Bonnes, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 21,37% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,08% et Yannick Jadot à 15,28%. Si on entre dans le détail, 165 électeurs s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Élections européennes à Bonnes : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Bonnes révèlent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,22%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,79%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 734 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,82%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,76%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Bonnes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,86% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Bonnes : quel était le taux de participation aux européennes ? L'observation des résultats des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Pendant les dernières élections européennes, sur les 818 inscrits sur les listes électorales à Bonnes, 56,41% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 46,82% lors du scrutin de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Bonnes sont lancées L'un des critères déterminants des européennes sera immanquablement le niveau d'abstention à Bonnes. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,03% au premier tour. Au second tour, 53,02% des votants ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 442 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,44% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,11% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.