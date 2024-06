Résultat des européennes à Bonnetan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Bonnetan, que vont trancher les supporters de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,7% à Bonnetan, contre 18,11% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bonnetan, le binôme Nupes avait en effet glané 30,27% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Bonnetan, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes sera très commenté. A noter : Bonnetan fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,09% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,31% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Bonnetan plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Bonnetan avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,31%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 30,62% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,24% contre 60,76%. Le RN ne convainquait pas plus à Bonnetan quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 22,08% au premier tour, contre 30,27% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Bonnetan, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Bonnetan, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 21,09% des votes face à Yannick Jadot à 20,6% et Nathalie Loiseau à 18,11%.

11:45 - Bonnetan : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Bonnetan comme partout en France. Avec ses 1 024 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 74 entreprises, Bonnetan permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 32 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,43 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 32,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,31% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 234,07 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Bonnetan, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Bonnetan : ce qu'il faut retenir Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 416 personnes en âge de voter à Bonnetan, 58,1% étaient allées voter. La participation était de 44,2% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Participation à Bonnetan : que retenir des précédentes élections ? À Bonnetan, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,74% au premier tour. Au second tour, 49,62% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Bonnetan ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 787 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,79% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 15,63% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.