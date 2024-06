Résultat des européennes à Camarsac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Camarsac fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Camarsac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,66% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,82% à Camarsac, contre 22,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 22,41% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,55% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 25,25% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella donnent de l'espoir à Camarsac Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. On note que Camarsac compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,02% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,79% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les dernières tendances à Camarsac Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,79% contre 29,55% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,65% contre 55,35%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,85% au premier tour, contre 29,66% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de voix, avec 50,00% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 à Camarsac Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Camarsac, avec 26,02%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,41% et Yannick Jadot à 15,42%.

11:45 - Analyse socio-économique de Camarsac : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Camarsac comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 27,88% de cadres supérieurs pour 1 022 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 87 entreprises, Camarsac est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,24 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,46% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 35,01% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 469,18 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Camarsac, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Camarsac Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Camarsac, 63,59% des votants n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 1 036 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 43,08% des personnes en capacité de voter à Camarsac avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,26% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Camarsac pour les élections européennes À Camarsac, l'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,46% au premier tour et seulement 51,73% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,31% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 81,6% au premier tour, soit 683 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.