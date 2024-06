En direct

19:14 - À Bonnières-sur-Seine, qui va récupérer les 26,56% de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 3,92% à Bonnières-sur-Seine, contre 17,29% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bonnières-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,56% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Bonnières-sur-Seine ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN lors des européennes 2024 sera très analysé. À Bonnières-sur-Seine, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 29,23% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,96% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Bonnières-sur-Seine ? Se tourner vers le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un joli démarrage pour le RN à Bonnières-sur-Seine. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 28,67% au 1er round et surtout 53,25% au second, lui garantissant le plus haut niveau du paysage municipal (Bonnières-sur-Seine ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,96% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 28,38% et Emmanuel Macron troisième avec 22,06%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,23%, devant Emmanuel Macron à 48,77%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Bonnières-sur-Seine, avec 29,23% des suffrages, soit 328 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,29% et la liste Yannick Jadot avec 14,17%.

11:45 - Démographie et politique à Bonnières-sur-Seine, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Bonnières-sur-Seine est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 5 038 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 358 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (73,6 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 459 résidents étrangers, Bonnières-sur-Seine se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2271,54 euros par mois, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Bonnières-sur-Seine, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Bonnières-sur-Seine : les enseignements Au cours des dernières élections, les 5 079 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 55,36% des inscrits sur les listes électorales de Bonnières-sur-Seine (Yvelines), à comparer avec une abstention de 63,21% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Bonnières-sur-Seine Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Bonnières-sur-Seine ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 34,1% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre entre la Palestine et Israël et son impact sur les prix du quotidien seraient de nature à impacter le taux de participation à Bonnières-sur-Seine.